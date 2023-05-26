Nvidia'nın hisseleri tavan yaptı

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisse değeri yüzde 28,4 artarak 394,80 dolara kadar yükseldi.



Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri de 1 trilyon dolara yaklaştı.



Şirketin hisselerindeki yükselişte, Nvidia'nın gelecek çeyreğe ilişkin satış tahminlerinin piyasa beklentilerini aşması etkili oldu.



Nvidia'nın dün açıklanan bilançosunda, gelecek çeyreğe ilişkin gelir beklentisinin 11 milyar dolar olduğu bildirildi. Piyasa beklentileri bunun 7,2 milyar dolar seviyesinde olacağı yönündeydi.



Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang da OpenAI'nin ChatGPT'si ve diğer yapay zeka uygulamaları gibi dil geliştiren araçların yükselişinin bilgi işlem gücüne talebi artırdığını söyledi.



Nvidia'nın beklenenden iyi olan gelir görünümü, diğer çip üreticileri ve yapay zeka uygulamaları geliştiren şirketlerin hisselerinin de yükselmesine yardımcı oldu.



ABD'li yarı iletken şirketi AMD'nin hisseleri yüzde 10'un, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri yüzde 2'nin ve Microsoft'un hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.



TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN YAPAY ZEKA YARIŞI HIZLANDI



Nvidia ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin yanı sıra Microsoft da kısa süre önce OpenAI uygulamalarına güç sağlamak üzere kendi yapay zeka çipini geliştirme sürecinde olduğunu açıkladı.



Buna ek olarak geçtiğimiz nisan ayında SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın yakında tamamlanması beklenen bir Twitter AI projesi için binlerce adet GPU satın aldığı ortaya çıkmıştı.



Öte yandan Çin'deki geliştiriciler, Nvidia çiplerinin son sürümünün yerel pazarda satışa sunulmasını yasaklayan yaptırımları aşmanın yollarını arıyor.