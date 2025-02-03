Ocak ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamını açıkladı.

Enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 5,03 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 42,12 geriledi.

Ekonomistler, ocak ayında aylık enflasyonun yüzde 4,29 artacağını tahmin ediyordu.

Kira zam oranını belirleyen on iki aylık ortalama enflasyon yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda en yüksek artış gösteren ana grup yüzde 23,57 ile sağlık oldu. Giyim ve ayakkabı grubunda ise fiyatlar aylık olarak yüzde 5,17 geriledi.



Yıllık periyotta ise en yüksek artış yüzde 99,93 ile eğitim oldu. Eğitimi yüzde 68,90 ile konut, yüzde 55,02 ile sağlık izledi.

ÖNCÜ VERİLERE PARALEL GELDİ

Ocak ayı enflasyonu, öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İTO verilerine paralel geldi.



İstanbul Ticaret Odası, şehirde enflasyonu ocak ayında yüzde 5,16 arttığını açıklamıştı. Yıllık enflasyonu ise yüzde 48,40 olarak hesaplamıştı.



Türk-İş'in murfak enflasyonu ise ocak ayında yüzde 4,97 yükseliş kaydetmişti.

MERKEZ BANKASI ARTIŞA İŞARET ETMİŞTİ

Ocak ayı enflasyonunda yükseliş beklediğini açıklayan Merkez Bankası, işlenmiş gıda fiyatlarının etkili olacağını belirtmişti. TCMB, hizmet kalemlerinde geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin öne çıktığını vurgulamıştı.

Türkiye'nin 2024 yıl enflasyonu yüzde 44,38 olmuştu. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,03 ile son 19 ayın en düşük seviyesinde gelmişti.

YILIN İLK ENFLASYON RAPORU 7 ŞUBAT'TA



Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısını 7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirecek.

