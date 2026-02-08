Ocak ayında 8 milyon kişi uçtu. Uraloğlu İstanbul Havlimanı'nı değerlendirdi

Türkiye'de hava yolu taşımacılığının güne artması verilere de yansıdı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hava yolu taşımacılığına ilişkin verileri değerlendirdi.

Türkiye'de yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 68 bin 371, dış hatlarda ise 62 bin 749 olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 179 bin 78'e ulaştı. Ocak ayında hizmet verilen uçak trafiğinde, 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dahil yüzde 1,8 artış meydana geldi." ifadesini kullandı.

OCAK AYINDA 8 MİLYON KİŞİ UÇTU

“Yılın ilk ayında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 200 bin 145, dış hat yolcu trafiği 9 milyon 572 bin 922 oldu. Direkt transit yolcularla birlikte 17 milyon 785 bin 633 yolcuya hizmet verdik. Ocak ayında geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında yolcu trafiğinde yüzde 9,6 artış gerçekleşti. Havalimanları yük trafiği ise iç hatlarda 75 bin 621 ton, dış hatlarda 326 bin 245 ton olmak üzere 401 bin 866 tona ulaştı.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NIN OCAK AYI VERİLERİ

Bakan, İstanbul Havalimanına ilişkin verileri de paylaştı. "Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 329 bin 833, dış hatlarda 5 milyon 580 bin 975 olmak üzere 6 milyon 910 bin 808 yolcuya hizmet verildi. Toplam yolcu trafiği 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 7 artış gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.