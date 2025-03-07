Ödeme tarihleri illere göre değişiklik gösteriyor: 2025 Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı?
Evde bakım maaşı, Türkiye'de bakıma muhtaç bireylere bakan yakınlarına devlet tarafından verilen maddi destektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu maaş, engelli bireyin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ve bakımını üstlenen kişiye ekonomik destek sunmayı amaçlıyor. Evde bakım maaşı ödeme tarihleri illere göre değişiklik gösteriyor.
Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç bireylerin ailelerine destek amacıyla her ay düzenli olarak ödenmektedir. Ödemeler, illere göre farklılık gösterebilmekte ve genellikle her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılmaktadır.
MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?
Mart 2025 evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Mart'ta başlaması planlanmaktadır. Bu tarihten itibaren, illere göre farklı günlerde ödemeler gerçekleştirilecektir.
E DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım maaşı ödemenizin hesabınıza yatıp yatmadığını öğrenmek için e-Devlet sisteminden faydalanabilirsiniz.
e-Devlet Sistemi: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet portalına giriş yaparak, "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" hizmeti üzerinden ödemenizin durumunu kontrol edebilirsiniz
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