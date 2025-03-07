Ödeme tarihleri illere göre değişiklik gösteriyor: 2025 Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç bireylerin ailelerine destek amacıyla her ay düzenli olarak ödenmektedir. Ödemeler, illere göre farklılık gösterebilmekte ve genellikle her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılmaktadır.