Ödemelerde doların payı rekor kırdı

BRICS ülkeleri Güney Afrika'da düzenlenen zirvede ticarette dolar kullanımını azaltma yönünde çağrıda bulunurken, Swift verileri doların egemenliğinin sürdüğünü ortaya koydu.



Uluslararası ödemelerde doların payı rekor seviyeye ulaştı. Bloomberg'in Swift verilerine dayandırdığı haberine göre temmuz ayında küresel ödemelerde ABD Doları'nın payı yüzde 46 ile bugüne kadar kaydedilmiş en yüksek orana ulaştı.



Euronun payı ise yüzde 24'te kaldı. Dolar ve euroyu sterlin, yen ve yuan takip etti.

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