Odun ateşinde pişirip televizyoncuları çağırıyordu. Konkordatosu uzatıldı

Finansal zorluk içinde bulunan ve ödemelerini yapamayacak hale gelen şirketler konkordato ilan ediyor. Isparta 'da faaliyet gösteren Ferah Kebap da yaptığı reklam ve sosyal medyayı aktif kullanmasına rağmen finansal darboğaza girince konkordato talebinde bulunmuştu.

MAHKEMENİN KARARI BELLİ OLDU

Isparta 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi verdiği 5 aylık geçici konkordato mühletinin ardından süreyi uzattı ve bir yıla çıkardı.

Mahkemenin kararı şöyle:

Mahkeme 7101 Sayılı yasa ile değişik İcra İflas Kanunu'nun 289'uncu maddesi uyarınca; Kutlubey Mahallesi 120'nci Cadde No:13 (Atatürk park içi) 32100 Merkez/ISPARTA adresinde faaliyetlerine devam eden FERAH KEBAP isimli işletme ve ortakları; G. M., Ş. P., N. P. hakkında mahkememizce verilen 5 aylık geçici mühlet kararındaki sürenin dolduğu 05/06/2026 tarihinden itibaren başlamak üzere 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiştir. Duruşmanın 12/01/2027 tarihinde yapılacağı İcra İflas Kanunu'nun 287'nci maddesi gereğince ilan olunur.

ODUN ATEŞİNDE PİŞİRİYORLARDI

Televizyoncuları çağırarak yemeklerini tanıtan restoran, odun ateşinde pişirdiği yiyecekleri 250 liradan başlayan fiyatlardan satıyordu.