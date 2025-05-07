OECD Bölgesi'nde enflasyon 4 yılın dibinde

Küresel ekonomide enflasyon oranları baz etkisi ya da alınan tedbirler kapsamında gerilemeye devam ediyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, bölgede bulunan enflasyon oranının düşüş gösterdiğini ve 2021 yılı Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine geldiğini açıkladı.

OECD'nin açıkladığı rapora göre, Şubat ayında yüzde 4.5 olan tüketici fiyatları, Mart ayında yüzde 4.2'ye geriledi.



Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 4.7'den yüzde 4.5'e indi.



Enerji fiyatlarında bir önceki ay yüzde 3.8 olan artış hızı, geçen ay yüzde 3'e geldi.

GIDA FİYATLARI YÜKSELDİ



Gıda fiyat artış hızı ise yüzde 4.4'den yüzde 4.8'e çıktı.