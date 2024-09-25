OECD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini açıkladı.



"Köşeyi Dönmek" temasıyla yayımlanan Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.



Buna göre OECD, Türkiye ekonomisinde bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,2 aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,2 olarak açıkladı. 2025 yılı büyüme tahmini ise yüzde 0,1 aşağı yönlü revizeyle yüzde 3,1 olarak belirlendi.

SIKI PARA POLİTİKASI ÖNERİSİ



OECD'ye göre Türkiye dahil gelişmekte olan ekonomilerde enflasyon gelişmiş ekonomilere göre daha yüksek seyredecek.



Türkiye'de enflasyon bu yıl sonu ve 2025 boyunca hafifleyecek ancak çift haneli rakamlarda kalmayı sürdürecek.



Kuruluş, enflasyon hedefi için Türkiye'ye sıkı parasal duruşun 2025'in belli bir dönemine kadar sürdürülmesi gerektiğini tavsiyesi etti.



KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ



Raporda küresel ekonomide bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 0,1 yukarı yönlü revizeyle yüzde 3,2'ye yükseltildi. 2025'e ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 3,2'de sabit kaldı.



OECD'ye göre ABD'de ekonomik büyümenin yavaşlamasının ancak para politikasındaki gevşemeyle desteklenmesi beklenirken, bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,6 ile değişiklik göstermedi.



Euro Bölgesi'nde bu yılki ekonomik büyümeye ilişkin yüzde 0,7 olan öngörüsü değişmedi. 2025 tahmini ise yüzde 0,2 düşürerek yüzde 1,3 olarak belirlendi.



Raporda, Çin ekonomisine ilişkin bu yıl ve 2025 büyüme tahmini sırasıyla yüzde 4,9 ve yüzde 4,5 ile değişiklik göstermedi.