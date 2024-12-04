OECD, Türkiye büyüme tahminini yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye için 2024 büyüme tahmini yükseltirken, küresel büyüme tahminini sabit tuttu.



OECD, Türkiye'nin bu yıl kaydedeceği büyüme için eylülde açıkladığı tahmini yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e yükseltti. Küresel büyüme tahminini yüzde 3,2'de sabit tuttu.



Bugün yayımlanan raporda Türkiye ekonomisi için 2025 büyüme tahmini yüzde 3,1'den yüzde 2,6'ya düşürüldü. Küresel ekonomi için 2025 tahmini yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükseltildi.



Kuruluş, Türkiye için 2026 büyüme beklentisini yüzde 4, küresel büyüme beklentisini yüzde 3,3 olarak açıkladı.



Türkiye'de tüketici fiyatlarının (TÜFE) 2024'te yıllık ortalama yüzde 58,3, 2025'te yüzde 30,7 ve 2026'da ise yüzde 17,2 artayacağı tahmininde bulunan OECD, enflasyon baskılarının hafiflemesiyle birlikte politika faizinin 2026'nın ikinci yarısında yüzde 20'ye düşeceğini öngördü.