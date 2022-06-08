OECD Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2022 yılı için Türkiye'nin ekonomik büyüme ve enflasyon tahminini yükseltti.



Aralık ayında yayımladığı raporda yüzde 3,3 büyüme öngören kuruluş tahminini 0,4 puan artırarak yüzde 3,7 seviyesine yükseltti.



OECD'nin raporuna göre Türkiye'nin 2023 için büyüme tahmini yüzde 3 olarak belirlendi.



ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 72'YE ÇIKTI



Aralık ayında Türkiye için yıl sonu enflasyonu yüzde 23,9 olarak öngören OECD, tahminini yüzde 72'ye yükseltti.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ AŞAĞI ÇEKİLDİ



OECD, küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 3 seviyesine düşürdü. 2023 büyüme tahmini yüzde 3,2'den yüzde 2,8'e yükseldi.