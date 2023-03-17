OECD, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini düşürdü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti.



Örgüt, Türkiye için bu yılki büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,8'e düşürdü.



2024 için büyüme tahmini ise yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e yükseltildi.

OECD raporunda, "Türkiye'deki aktivitenin depremde yaşanan büyük kayıplar tarafından 2023'ün başında sınırlı kalmasını bekliyoruz. Ancak yeniden inşa başladığında harcamalar artacak." ifadeleri yer aldı.



KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELDİ



Küresel büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,6'a çıkarıldı. 2024 için büyüme tahmini de yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseltildi.

Küresel ekonomik görünüm birkaç ay öncesine kıyasla iyileşse de artan faiz oranları ekonomik görünüme yönelik risklerin yüksek kalmasına neden oluyor.

