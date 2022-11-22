OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye'nin büyüme tahminini aşağı çekti.



OECD, 2022 yılı için Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini eylül ayındaki tahmini olan yüzde 5,4'ten yüzde 5,3'e düşürdü. Küresel ekonomik büyüme tahminini ise yüzde 3'ten yüzde 3,1 seviyesine yükseltti.



OECD, Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi için 2023'teki büyüme hedeflerini sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,2'de sabit tuttu.



Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin olarak, “Maliye politikası, enerji tüketicilerine yönelik destek tedbirleri ve devletin iddialı sosyal konut projeleri ile projeksiyon dönemi boyunca destekleyici olmaya devam edecektir” ifadesine yer verildi.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 1,5’ten yüzde 1,8’e çıkarılırken, ülke ekonomisinin 2023'te yüzde 0,5 ve 2024'te yüzde 1 büyüme kaydedeceği öngörüldü.



OECD raporunda, Euro Bölgesi’nin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,1’den yüzde 3,3’e yükseltildi. 2023 yılı için büyüme tahmini yüzde 0,3’ten yüzde 0,5’e revize edilen Euro Bölgesi'nin 2024'te yüzde 1,4 büyüyeceği tahmin edildi.



Çin ekonomisin ise bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,2’den yüzde 3,3’e çıkarılırken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,7’den yüzde 4,6’ya çekildi. Çin ekonomisinin 2024 yılında ise yüzde 4,1 büyüme kaydetmesi bekleniyor.

