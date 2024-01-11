OECD'den Japonya'ya 'faiz artırın' çağrısı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Japonya Merkez Bankası'na faiz oranlarını kademeli olarak artırma çağrısı yaptı.



OECD'den yapılan açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefinin etrafında kalması ve ücret artışının devam etmesi halinde Japonya Merkez Bankası'nın kısa vadeli faiz oranlarını kademeli olarak artırması ve tahvil getiri kontrol politikasını daha esnek hale getirmesi gerektiği belirtildi.



Negatif faiz uygulayan son ülke olan Japonya'nın para politikasında değişiklik beklentileri güçlenmiş durumda. Enflasyonun bir yıldan fazladır yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ultra gevşek para politikasından dönüş yapacağına yönelik öngörüler arttı. Buna rağmen yılın başında yaşanan deprem felaketi faiz artışı beklentilerinin ertelenmesine yol açmıştı.



OECD'den yapılan açıklamada, BOJ'un uzun vadeli faiz oranları üzerindeki sıkı denetimi gevşetmek için geçen yıl getiri eğrisi kontrolünde (YCC) ince ayarlar yaptığı belirtilirken, küresel getirilerin artması halinde piyasaların politikayı yeniden zorlayabileceği belirtildi.



Kuruluş, bu nedenle merkez bankasının 10 yıllık tahvil getiri hedefini yükselterek veya kısa vadeli getiri hedefine geçerek YCC'yi daha esnek hale getirme çabalarını sürdürmesi gerektiğini bildirdi.



