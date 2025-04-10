OECD'den Türkiye için büyüme ve enflasyon tahmini

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye'nin uluslararası piyasalarda iyileşen algıdan tam anlamıyla faydalanabilmesi için "enflasyon, hedeflerle uyumlu bir patikaya oturana kadar temkinli makroekonomik politikalara devam edilmesi" tavsiyesinde bulundu.



OECD'nin, ülke bazlı ekonomik incelemeleri kapsamında hazırladığı "Türkiye İnceleme Raporu" başlıklı raporu yayımlandı.



Buna göre, Türkiye ekonomisi son 10 yılda OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu ve yıllık ortalama yüzde 4,9 büyüdü.



Bu dönemde halkın yaşam standartları yaklaşık dört kat iyileşirken, iş gücü piyasası ve sosyal göstergelerde önemli iyileşmeler sağlandı.



Türkiye'de 15-64 yaş nüfusta iş gücüne katılım 2005'te yaklaşık yüzde 50 seviyesinden 2023'te yüzde 60'a yükseldi, yoksulluk oranı yarı yarıya azaldı.



BÜYÜME VE ENFLASYON BEKLENTİSİ



OECD, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve 2026'da yüzde 3,9 büyüyeceğini, enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 31,4 ve 2026'da yüzde 17,3 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor.



Türkiye'nin kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranı görece düşük seyrederken, bütçe açığının 2026'da yüzde 2,6'ya gerilemesi bekleniyor.



Yatırımlar ve kamu harcamalarının azalacağı, dış ortamın iyileşmesiyle ihracatta kademeli artış yaşanacağı öngörülüyor.



YAPISAL REFORM ÇAĞRISI



Ayrıca, Türkiye'de mali disiplinin güçlendirilmesi, harcama verimliliğinin artırılması, vergi gelirlerinin genişletilmesi ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etmek için yapısal reformlara ihtiyaç duyuluyor.



OECD'ye göre, Türkiye'nin ekonomik yakınsamayı başarıyla sürdürmesi yapısal reformları hayata geçirmesine bağlı.



Yeşil dönüşümün hızlandırılmasının, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve sağlık açısından önemli kazanımlar sağlayacağı öngörülüyor.