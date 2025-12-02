OECD'den Türkiye için olumlu beklenti

OECD, Türkiye ekonomisinin 2025’te yüzde 3.6, 2026’da yüzde 3.4 ve 2027’de yüzde 4 büyüyeceğini öngördü.

OECD bugün yayınladığı "Ekonomik Görünüm-Aralık 2025" raporunda, yüksek tarifelerin ihracatı zayıflatacağını ancak etkinin sınırlı ve kısa süreli kalacağını belirtti. 2026 ve 2027’de finansal koşulların iyileşmesinin özel tüketim ve yatırımı desteklemesi, bunun da ithalatı güçlendirmesi bekleniyor. Manşet enflasyonun 2027 sonunda yüzde 10’a gerileyeceği tahmin edilirken, yukarı yönlü risklerin güçlü biçimde devam ettiği ifade edildi.

Rapora göre Merkez Bankası’nın 2025’in üçüncü çeyreğinde faiz indirimlerine başlamasıyla para politikası daha destekleyici bir çerçeveye geçti. Enflasyondaki düşüşün sürmesi, politika faizinin 2026 sonunda yüzde 25’e, 2027 sonunda yüzde 17’ye kadar gerilemesine olanak sağlayacak. Buna karşın reel faizlerin yüksek seyretmesi nedeniyle para politikasının sıkı konumunu koruyacağı vurgulandı. Mali açığın 2025’te GSYH’nin yüzde 3.1’inden 2027’de yüzde 2.8’e düşmesi bekleniyor.

Ocak-Ekim döneminde ihracat yıllık bazda yüzde 3.9, ithalat yüzde 6 artarken, sanayi üretimi Ocak-Ağustos arasında yüzde 3.1 yükseldi. Tüketici harcamalarının zayıf seyri sürerken, yıllık enflasyon Nisan 2025’teki yüzde 37.9 seviyesinden Ekim’de yüzde 32.9’a geriledi. ÜFE ise aynı dönemde yüzde 22.5’ten yüzde 27’ye çıktı. İşsizlik Temmuz-Eylül ortalamasında yüzde 8.5 olarak gerçekleşti. ABD’nin Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye’ye uyguladığı yüzde 15’lik gümrük tarifesinin etkisinin sınırlı kalacağı, zira ABD’nin Türkiye ihracatındaki payının yüzde 6 ve GSYH içindeki payının yüzde 1 olduğu belirtildi.

OECD, 2025 büyümesinin yüzde 3,6 seviyesine ulaşacağını, 2026 ve 2027’de büyümenin sırasıyla yüzde 3,4 ve yüzde 4 olacağını kaydetti. Güçlü iç talep nedeniyle ithalatın artacağı ve cari açığın ılımlı şekilde genişleyeceği ifade edildi. İşsizliğin 2027 sonunda yüzde 8’e düşmesinin beklendiği, manşet enflasyonun ise aynı dönemde yüzde 10’a ineceği öngörüldü. Raporda genel hükümet dengesinin 2025’te yüzde -3,1, 2026’da yüzde -3 ve 2027’de yüzde -2,8 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

OECD, uzun vadeli büyümenin sürdürülmesi için düzenleyici çerçevenin istikrarlı hale getirilmesi, beceri gelişiminin desteklenmesi ve hizmet sektöründeki giriş engellerinin azaltılmasının önemini vurguladı.