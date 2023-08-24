Öğrencilerin yurt çıkmazı | Fiyatlar yüzde 100 artış gösterdi

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından farklı şehirlerden İstanbul'a üniversite eğitimi almak için gelen öğrencilerin yurt ve ev arayışı başladı.



Özel yurt ücretlerinin ilçeden ilçeye ve sunulan hizmete göre değiştiği görüldü.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı özel yurtlar için 2022-2023 yılından itibaren geçerli olmak üzere, yurt ücreti artışlarında sınırlama kararı alınmıştı. Buna göre, özel yurt ücretlerine yapılabilecek en yüksek zam oranı TÜFE ve Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) toplamının yarısına eklenecek 5 puandan fazla olamayacak şekilde; bu sene yüzde 78.47 olarak belirlenmişti.



FİYATLAR DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

İstanbul'un farklı noktalarında yurt ücretlerinin değiştiği görüldü.

Kağıthane'de bulunan bir yüksek öğrenim öğrenci yurdunda ücret aylık 8 bin 500 lira ile 12 bin lira arasında değişirken, Şişli'de bulunan bir yurtta bu ücret 8 bin 500 lira ile 17 bin lira, Beşiktaş'taki bir yurtta 9 bin lira ile 30 bin lira (Yıllık 90 bin TL ile 300 bin TL), Güngören'de ise, 6 bin 800 lira ile 13 bin 500 lira arasında değişiyor.



"BU SENEKİ FİYATLAR NEREDEYSE YÜZDE 100 ARTTI"

Özel yurt müdürü Fevziye Çelen, hareketliliğin başladığını ifade etti.



Öğrencilerin büyük tedirginlik yaşadığından bahseden Çelen, "İstanbul büyük bir şehir. Çocukların açıkta kalma ihtimali, gelmeden belirli bir yerlerinin olması aileler için bir güvence teşkil ediyor. Elektrik, doğalgaz, su fiyatları arttı, geçen seneye göre 2-3 kat arttı." dedi.



"Burası kiralık bir bina, burası da 2-3 kat arttı. Kiramız da 3 kat arttı. Dolayısıyla maliyetimiz çok arttı." diye konuşan Çelen, "Kâr marjımızı çok düşük tuttuğumuz için diğer yurtlara göre bu semt için fiyatlarımız çok uygun. İstanbul'un semt semt yurt fiyatları değişiyor. Avrupa Yakası'nda geçen seneki fiyatlara göre bu seneki fiyatlar neredeyse yüzde 100 arttı. Fazlasını da artıran yurtlar var." dedi.

