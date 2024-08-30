Okul alışverişinde e-ticaret hareketliliği

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Türkiye'de 2023'te e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 115 artarak, 1,85 trilyon liraya ulaştığını bildirdi.

Bu yılki e-ticaret hacminin ise yıl sonunda 3,4 trilyon lira olmasının öngörüldüğünü söyleyen Çevikoğlu, "E-ticaret hacminde her yıl ivmelenerek giden artışın bu yıl sonunda ikiye katlanmasını ve dolayısıyla bunun tüm sektörlere yansımasını bekliyoruz." dedi.



Çevikoğlu, e-ticarete olan ilginin okul alışverişinde de kendisini gösterdiğini kaydederek, "Okulların açılmasına sayılı günler kala, ailelerin okul alışverişinde bir artış ve geçtiğimiz yıllara nazaran bu alışverişin artık daha fazla e-ticaret platformlarından yapıldığını görüyoruz. Yine e-ticaret platformları üzerinden en çok satılan ürünler arasında, defter, kalem, silgi, okul çantası gibi kırtasiye malzemeleri geliyor. Aynı şekilde, aileler çocuklarının okul üniforması dışındaki okul kıyafeti ihtiyaçlarını da e-ticaret platformları üzerinden karşılıyor." ifadelerini kullandı.

10 MİLYAR LİRALIK E-TİCARET ALIŞVERİŞİ BEKLENİYOR



Okul alışverişinde fiyatların geçen yıla göre yaklaşık yüzde 56 artış gösterdiğini dile getiren Çevikoğlu, "Bu yıl için önümüzdeki 15 günlük süreçte, kırtasiye ürünlerinde yaklaşık 10 milyar liralık e-ticaret alışverişi bekliyoruz." diye konuştu.