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Okul alışverişinde e-ticaret hareketliliği

Okulların açılmasına günler kala hem onlinede hem de mağazalarda alışveriş hareketliliği sürüyor. En çok satılan ürünler arasında, defter, kalem, silgi, okul çantası gibi kırtasiye malzemeleri yer alıyor.

Okul alışverişinde e-ticaret hareketliliği
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Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Türkiye'de 2023'te e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 115 artarak, 1,85 trilyon liraya ulaştığını bildirdi.

Bu yılki e-ticaret hacminin ise yıl sonunda 3,4 trilyon lira olmasının öngörüldüğünü söyleyen Çevikoğlu, "E-ticaret hacminde her yıl ivmelenerek giden artışın bu yıl sonunda ikiye katlanmasını ve dolayısıyla bunun tüm sektörlere yansımasını bekliyoruz." dedi.

Çevikoğlu, e-ticarete olan ilginin okul alışverişinde de kendisini gösterdiğini kaydederek, "Okulların açılmasına sayılı günler kala, ailelerin okul alışverişinde bir artış ve geçtiğimiz yıllara nazaran bu alışverişin artık daha fazla e-ticaret platformlarından yapıldığını görüyoruz. Yine e-ticaret platformları üzerinden en çok satılan ürünler arasında, defter, kalem, silgi, okul çantası gibi kırtasiye malzemeleri geliyor. Aynı şekilde, aileler çocuklarının okul üniforması dışındaki okul kıyafeti ihtiyaçlarını da e-ticaret platformları üzerinden karşılıyor." ifadelerini kullandı.

10 MİLYAR LİRALIK ALIŞVERİŞİ BEKLENİYOR

alışverişinde fiyatların geçen yıla göre yaklaşık yüzde 56 artış gösterdiğini dile getiren Çevikoğlu, "Bu yıl için önümüzdeki 15 günlük süreçte, kırtasiye ürünlerinde yaklaşık 10 milyar liralık e-ticaret alışverişi bekliyoruz." diye konuştu.

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