Okullarda ara tatil hareketliliği: En çok tercih edilen rotalar

9 günlük okul tatili turizmi hareketlendirdi.



Okullarda birinci ara tatil dönemi başladı. Ders zili 18 Kasım'da çalacak.



Bu bir haftalık süreyi pek çok aile, seyahat ile değerlendirmeyi seçiyor.



Turizmcilere göre tatil aramalarında büyük oranda artış var.



Sektör temsilcileri, en çok tercih edilen konseptin termal oteller ardından bungalovlar olduğunu söyledi. Üçüncü alternatif ise her şey dahil otelleri oldu.



Ara tatil için en çok aranan yer Sapanca, onu Kapadokya takip ediyor. Ardından Antalya, Kıbrıs ve Bolu geliyor.



2 çocuklu bir ailenin gecelik sadece konaklaması 1000 liradan başlıyor. Yarım pansiyon fiyatları 2 bin liranın üzerinde seyrederken, en yüksek seviyelerde gecelik konaklama 6000 lira civarında...