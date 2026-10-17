Okulların 2027 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yapılan derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 68 bin liraya yükselecek.

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 75 bin liraya çıkacak.

İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 89 bin lira olacak.

2027 yılı bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri şöyle:

İlköğretim Kurumları (İlkokul, Ortaokul, Yatılı Ortaokullar, İmam Hatip Okulları): 68 bin lira

İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları): 89 bin lira

Ortaöğretim Okulları (Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri): 68 bin lira

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları (3308 Sayılı Kanun Kapsamındaki Okullar): 75 bin lira

2026 FİYATLARI NEYDİ?