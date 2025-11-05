Olağan dışı hareketlilik olan banka hesaplarına 48 saat bloke

Kendisini polis, savcı, hakim ünvanlarıyla tanıtıp dolandırıcılık yapan kişilere yönelik önlem alınıyor. Dolandırıcılar son dönemde iki yöntem kullanarak vatandaşların banka hesaplarını boşaltıyorlar.

UZUN SÜRE KULLANILMAYAN HESAPLAR HEDEF ALINIYOR

Uzun süre kullanılmayan banka hesaplarını hedef alan dolandırıcılar hesapları ele geçirdikten sonra kara para aklama faaliyetleri için kullanıyorlar.

MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Mağduriyetlerin önüne geçmek için yeni düzenleme yapılıyor. Banka hesaplarındaki olağandışı hareketler artık "olası dolandırıcılık" olarak değerlendirilecek. Böyle bir durumda hesaplar 48 saatliğine askıya alınacak.

Bloke sonrası hesabın sahibine ulaşılacak. İşlemin kendi bilgisi dahilinde olup olmadığı sorulacak. Hesap sahibi hareketten haberdarsa bloke kalkacak. Haberdar değilse hesap koruma altına alınacak, işlemi yapan kişiler tespit edilecek. Uygulama, telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarında da geçerli olacak.



Düzenlemeyi içeren kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.