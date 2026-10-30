Olağanüstü fon tasfiyesinde ara ödeme başladı

TBMM’de kabul edilen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslara ilişkin, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemeler edinilen bilgiye göre 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başladı.

30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla, ara ödemeler kapsamında toplam 29,3 milyar lira fon sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Atlas, Pusula ve Tera PYŞ’lerin oluşturduğu olağanüstü tasfiye kapsamındaki bu ödemeler, 7 fonda 235 bin 705 yatırımcıyı kapsıyor.