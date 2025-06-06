Öldü sanılıyordu... Polisin şüphesi devam ediyor

Ponzi tarzı bir yatırım planının arkasındaki beyin olarak mahkum edilen sahte bir Londra FX firmasının kaçak patronunun, kaçarken Meksika'da öldüğü düşünülüyordu. Ancak Londra polisi ölümden o kadar da emin değil.



Anthony Constantinou, risksiz getiri vaadiyle kandırdığı yatırımcılardan en az 70 milyon sterlin (95.1 milyon dolar) çalmış ve gıyabında 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İngiliz tabloid gazetesi The Sun ve Miami merkezli web sitesi OffshoreAlert'in de aralarında bulunduğu haber kaynakları Constantinou'nun Temmuz 2024'te Meksika'nın Guadalajara kentindeyken kalp krizi geçirerek öldüğünü bildirdi.



Perşembe günü bir mahkeme duruşmasında avukatlara göre, Meksika'da bir ölüm belgesi sunuldu ve Londra Şehri Polisi tarafından görüldü, ancak müfettişler Constantinou'nun gerçekten öldüğüne ikna olmadılar.



Constantinou'nun ölümünden sonraki 24 saat içinde yakıldığına dair kanıtları var, ancak incelenen belgelerin bazıları Constantinou'nun annesinin Meksikalı olması da dahil olmak üzere yanlışlıklar içeriyor. Constantinou'nun Kıbrıs Rum kökenli olduğu biliniyor.



Savcılık avukatlarından David Durose mahkemede yaptığı açıklamada, "Constantinou'nun nerede olduğuna dair aktif bir araştırma devam ediyor. Sanığın ölmüş olabileceğine inanmak için daha meşru gerekçeler olsaydı, Kraliyet bu konuya daha dikkatli bakardı." dedi.



2023 YILINDA HAPİS KARARI VERİLDİ



Constantinou, 2023 yılındaki duruşmasına haftalar kala ortadan kaybolduktan sonra gıyabında mahkum edildi. Kısa bir süre sonra hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Kaybolduktan haftalar sonra sahte kimlik belgeleri taşıdığı için Bulgaristan'da tutuklandı, ancak bilinmeyen nedenlerle serbest bırakıldı.



Firması CWM, kurbanları risksiz döviz piyasası işlemlerinde büyük getiri ve büyük avantajlar vaat ederek kandırdı. Londra Şehri'ndeki Heron Tower'da bulunan bir ofiste faaliyet gösteren Constant, 2013 yılının sonlarından itibaren yatırımcıları, minimum 100.000 sterlin yatırım karşılığında, sözde risksiz döviz piyasası işlemlerinden elde edilen büyük getirilerle övünerek ikna etti.



2.5 MİLYON STERLİNLİK DÜĞÜN YAPTI



Mahkeme, müşteri fonlarının Constantinou'nun Santorini'deki 2,5 milyon sterlinlik düğünü de dahil olmak üzere yaşam tarzını desteklemek için de kullanıldığını duydu.