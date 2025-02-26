Önce porsiyonlar küçüldü, şimdi ikramlar kalkıyor

Haber: Sibel Can

Esnaf müşteri kaybetmemek için önce porsiyonları küçülttü, şimdi de ikramlı ve ikramsız seçenekleri menüye koydu.



Ankara'da bir kebapçı, mevsim salata, tarator, mantar gibi ikramların olmadığı porsiyonlarda fiyatları yüzde 21 oranında düşürdü.



Restoran işletmecisi Abdurrahman Işıksever, "Fiyatlar makul hale gelsin istiyorsak, ikramları müşteriye bırakmak lazım. Bir restoran şu anda bir Adana'yı 394 liraya, iskenderi 319 liraya verip yanında da bunları veriyorsa tamam o ikrama para alınmıyor ama 419 liraya verip de yanındakilere ikram diyorsa ikram değil." dedi.



Restoranda, bulgur pilavı, közlenmiş biber ve lavaşın yer aldığı ikramsız menü 394 liradan satışa sunuluyor.

İkramlı menünün fiyatı ise 499 lira oluyor, arada yüzde 21'lik fark ortaya çıkıyor.



Et döner dürüm 374 liradan 295 liraya, ciğer şiş 474 liradan 374 liraya, beyti ise 404 liradan 319 liraya düşüyor.



Dört kişilik bir aile restorana gittiğinde eğer ikramsız iskender tercih ederse ödemesi gereken bedel bin 276 lira oluyor. İkramlı olanı tercih ederse de 340 liralık bir fark daha ödüyor.