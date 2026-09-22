Onlarca noktaya sefer düzenliyordu. Otobüs firması kapandı
22.09.2026 08:43
4 aylık kısa sürede otobüs firması kepenk indirdi.
Geçtiğimiz Mayıs ayında 2026 model araçlarla sefere başlayan otobüs firmasının ömrü kısa oldu.
Artan yakıt fiyatları, yedek parça, servis hizmeti ücretleri, otogar giriş-çıkış ücretleri, otoyol ücretleri, hızlı tren seferlerinin artması, otogarlara servis hizmeti, yükselen ikram ücretleri gibi sebepler otobüs sektörünü zorlamaya başladı.
Yeterli sayıda yolcu bulamayan otobüs firmaları seferlerini zararına yapmaya başladı.
Geçtiğimiz Mayıs ayında 2026 model araçlarla sefere başlayan HFH Bosfor Seyahat'in sektörde tutunamadı. Şirket Ağustos ayı itibarıyla seferlerine son verdi.
BİRÇOK NOKTAYA SEFER DÜZENLİYORDU
Ege Bölgesi'ne çalışan firma İzmir'den Aydın'a Marmaris 'ten Altınoluk'a kadar sefer düzenliyordu.
OTOBÜSLER NE KADAR?
Sıfır otobüs fiyatları markasına göre değişmekle birlikte 18 milyonla 29 milyon lira arasında değişiyor. Yapılan yatırımların geri dönüşü uzun yıllar alabiliyor.