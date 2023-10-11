Online mağazada kalma süresini  6 kat artırıyor, ciroları katlıyor

Dijital pazarlama alanındaki ürünü ile e-ticaret platformlarının satışlarını artırarak, büyümelerini hızlandıran Smpl.

CEO’su Mine Şenuysal Özgür, bir müşteri deneyiminden yola çıkarak, “İnternet sitesine gelen kullanıcıların ortalama mağazada durma süresini 17 saniyeden 100 saniyeye çıkardık. Smpl. ile ortalama sitede kalma süresi 4 ila 6 kat arttı. Sektöründe öncü bu şirketin 2 ayda online satışlarındaki artış yüzde 176’yı bulurken, yapılan yatırımın getirisi 12 katı buldu. Bununla birlikte siteyi ilk kez ziyaret edenlerin dönüşüm oran artışı yüzde 17; ortalama sepet tutarındaki artış yüzde 90; siteyi tekrar ziyaret edenlerin satın alım artışı ise yüzde 50 oldu.”

Geliştirdikleri yeni ürünle elde edilen bu rakamları değerlendiren Mine Şenuysal Özgür, kullanıcıların mağazada doğru noktaya dikkatini çekerek, önce ilgilenmelerini sağladıklarını ardından alışverişe doğru taşıdıklarını belirtirken, şöyle konuştu:

“Nihai amacımız, sağladığımız teknoloji odaklı ürünlerle müşterilerimizin toplam cirosunu artırmak. Bunu yaparken de en güçlü yanlarımız güvenlik ve hız. Aslında biz buna, “Adı üstünde Smpl.” diyoruz. Sadece 10 dakikada Smpl.’ın yazılım çözümü ile sisteme entegre oluyoruz, müşterilerimize dijital pazarlamada hızlı bir yolculuk sunuyoruz. Güvenlik tarafında sıfır risk ile ilerliyoruz.”



Dijital pazarlama alanındaki ürünü ile e-ticaret platformlarının satışlarını artırarak, büyümelerini hızlandıran Smpl. CEO’su Mine Şenuysal Özgür, bir müşteri deneyiminden yola çıkarak, “İnternet sitesine gelen kullanıcıların ortalama mağazada durma süresini 17 saniyeden 100 saniyeye çıkardık. Smpl. ile ortalama sitede kalma süresi 4 ila 6 kat arttı. Sektöründe öncü bu şirketin 2 ayda online satışlarındaki artış yüzde 176’yı bulurken, yapılan yatırımın getirisi 12 katı buldu. Bununla birlikte siteyi ilk kez ziyaret edenlerin dönüşüm oran artışı yüzde 17; ortalama sepet tutarındaki artış yüzde 90; siteyi tekrar ziyaret edenlerin satın alım artışı ise yüzde 50 oldu.”

Geliştirdikleri yeni ürünle elde edilen bu rakamları değerlendiren Mine Şenuysal Özgür, kullanıcıların mağazada doğru noktaya dikkatini çekerek, önce ilgilenmelerini sağladıklarını ardından alışverişe doğru taşıdıklarını belirtirken, şöyle konuştu:

“Nihai amacımız, sağladığımız teknoloji odaklı ürünlerle müşterilerimizin toplam cirosunu artırmak. Bunu yaparken de en güçlü yanlarımız güvenlik ve hız. Aslında biz buna, “Adı üstünde Smpl.” diyoruz. Sadece 10 dakikada Smpl.’ın yazılım çözümü ile sisteme entegre oluyoruz, müşterilerimize dijital pazarlamada hızlı bir yolculuk sunuyoruz. Güvenlik tarafında sıfır risk ile ilerliyoruz.”



ELİNDEKİ TÜM KAYNAĞI YATIRIMA AKTARIYOR

Mart 2022 ile birlikte sağlanan yeni kaynakla yönetim, organizasyon ve teknoloji tarafında hızlı dönüşüme imza atan Smpl., büyük veri (big data) ve yapay zeka (AI) odaklı hedef doğrultusunda uygulamayı geliştirdi ve kullanıcılara yeni özellikler sunmaya başladı.

Yeniden yapılanma sürecini tamamladıklarını belirten Mine Şenuysal Özgür, “Sağladığımız tüm kaynağı yatırıma aktarıyoruz. Ekibimizin gösterdiği yüksek performansla dümeni büyüme yönüne çevirdik, iyi yolda ilerliyoruz. Yeni müşteri kazanımımız arttı. Geçtiğimiz aylarda onlarca şirket Smpl.’ı keşfederek bizden demo talep eder oldu. Gelen taleplerin büyük çoğunluğu da “Mutlu Smpl. Müşterisi” diye adlandırdığımız gruba dahil olarak aramıza katıldı. Şu anda da sıcak diye tabir edebileceğimiz pek çok şirketle de entegrasyon ve görüşme süreci sürüyor” dedi.

