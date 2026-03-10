Online yemek siparişlerinde yeni dönem. Artık açık açık görünecek

Ticaret Bakanlığı, online yemek siparişi platformlarına yönelik yeni düzenleme hazırladı.

Yemek siparişi platformlarında restoranlardan alınan komisyon ve ek ücretlere ilişkin yeni bir düzenlemeyi devreye alınıyor. Ticaret Bakanlığına yapılan; yüksek komisyon oranları, karmaşık ücretlendirme ve tahsil edilen bedellere ilişkin açık bilgilendirme yapılmaması şikayetleri son zamanlarda oldukça ön plana çıktı.

Artan şikayetleri dikkate alan bakanlık hazırladığı yeni düzenlemeye göre online yemek siparişi platformları, restoranlardan "asli hizmetler" adı altında keyfi ücret talep edemeyecek. Elektronik ortamda sipariş alınması, platforma iletilmesi, ödeme süreci ve siparişe ilişkin temel altyapı hizmetleri için ayrıca ücret istenemeyecek.

PANELDE ÜCRETLER AYRINTILI BİR ŞEKİLDE GÖRÜNECEK

Platformlar restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri satıcı panelinde ayrıntılı biçimde gösterecek. Tüketiciler de sipariş ekranında ödedikleri bedelde satıcıdan hangi giderlerin tahsil edildiğini takip edebilecek.

SATICILAR KAMPANYA BASKISINDAN KORUNACAK

Karar uyarınca indirim gibi kampanyalara katılmayı reddeden restoranlara kısıtlama ya da ceza uygulanamayacak. Böylece platformların kampanya baskısına karşı satıcıların korunması amaçlanıyor.

Bakanlık, platformlardaki karmaşık komisyon hesaplamalarına da yeni standart getiriyor. Buna göre yemekte indirim yoksa komisyon ürünün ana fiyatı üzerinden hesaplanacak. Restoran indirim yaparsa komisyon, müşterinin ödediği fiili tutar üzerinden alınacak.

Ticaret Bakanlığının platformlara yeni kurallara uyum için 1 Nisan 2026’ya kadar süre verdiği belirtilirken bu tarihten sonra şeffaflık kurallarına uymayan platformlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılması bekleniyor.