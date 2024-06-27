Önümüzdeki iki PPK toplantısının tarihi değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihlerinde değişikliğe gitti.

TCMB'den yapılan açıklamada kararın Başkan Fatih Karahan'ın katılacağı uluslararası toplantılar nedeniyle alındığı belirtildi.



Karahan'ın G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılacağı ifade edildi.



Bu çerçevede 25 Temmuz Perşembe yapılacak toplantı 23 Temmuz Salı'ya, 22 Ağustos Perşembe yapılacak toplantı 20 Ağustos Salı'ya alındı.