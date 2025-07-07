OPEC+ daha fazla üretecek

Dünyanın en büyük petrol üretici grubu OPEC+, Ağustos ayında ham petrol üretimini daha da arttıracağını açıkladı.



Aralarında Suudi Arabistan ve Rusya'nın da bulunduğu sekiz OPEC+ üyesi, Cumartesi günü internet üzerinden yaptıkları toplantıda önümüzdeki ay üretimlerini günde 548.000 varil artırma konusunda anlaştı. Analistler üretimin 411 bin varil/gün artırılmasını bekliyorlardı.



Nisan ayında sekiz ülke, günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim azaltımlarını geri çekmeye başladı. O tarihten bu yana ham petrol üretimini kademeli olarak arttırıyorlar.



Ağustos ayındaki ilave artış, OPEC+'ın Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları için onayladığı günlük 411,000 varillik aylık artışlardan bir sıçrama niteliğinde.



Haziran ayında gösterge WTI vadeli işlem endeksi ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından varil başına 78 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Endeks, İsrail ve İran arasında ateşkes anlaşmasının açıklanmasının ardından düştü.