OPEC+ üretim artışına gidiyor

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkelerini bir araya getiren OPEC+ grubu, aralık ayında mütevazı bir üretim artışı yönünde eğilim gösteriyor. Reuters'a bilgi veren konuya yakın dört kaynak, grubun pazar payını yeniden kazanmayı hedefleyen aylık artışlara devam etmeyi planladığını belirtti.



Rusya ve Suudi Arabistan'ı da içeren grup, son birkaç yıldır petrol piyasasını desteklemek amacıyla üretimi kısıtlamış ve Nisan ayında bu kısıtlamaları gevşetmeye başlamıştı.



Bir dizi aylık artışla, sekiz OPEC+ üyesi şimdiye kadar toplamda günde 2,7 milyon varilden fazla küresel arzın yaklaşık %2,5'ine denk gelen üretim hedefi artışı gerçekleştirdi. Bu miktar, grubun önceki yıllarda üzerinde anlaştığı toplam 5,85 milyon varil/günlük arz kesintisinin yaklaşık yarısına denk geliyor.



Toplamda 22 üyeye sahip olan OPEC+, dünya petrolünün yaklaşık yarısını üretiyor.

