OpenAI, halka arza hazırlanıyor: Tarihe geçebilir!

Yapay zeka alanının en güçlü şirketlerinden OpenAI, tarihinin en büyük adımlarından birine hazırlanıyor. Konuya yakın kaynaklara göre şirket, değerinin 1 trilyon dolara kadar çıkabileceği dev bir halka arz (IPO) için zemin oluşturuyor.

Bu durum gerçekleşirse, tüm zamanların en büyük halka arzlarından biri olarak tarihe geçebilir.

Kaynaklar, OpenAI’nin 2026’nın ikinci yarısında menkul kıymet düzenleyicilerine başvurmayı planladığını, hatta bazı danışmanların 2026 sonunda halka arzın mümkün olabileceğini belirtti.

Şirketin, ön görüşmelerde en az 60 milyar dolar fon toplamayı hedeflediği, ancak planların piyasa koşullarına göre değişebileceği ifade ediliyor.

OpenAI’nin Finans Direktörü Sarah Friar, bazı yatırımcılarına şirketin 2027’de halka arzı hedeflediğini aktardı. Ancak şirket sözcüsü, “Halka arz şu anda odak noktamız değil, bu yüzden bir tarih belirlememiz mümkün değil. Dayanıklı bir iş kuruyor ve herkesin AGI’den faydalanmasını sağlayacak şekilde misyonumuzu ilerletiyoruz,” açıklamasında bulundu.

YAPI YENİLENDİ MİCROSOFT'A BAĞIMLILIK AZALDI

Halka arz hazırlıkları, OpenAI’nin yeniden yapılanmayı tamamlaması ve Microsoft’a olan bağımlılığını azaltma süreciyle paralel ilerliyor.

Kaynaklara göre halka arz, daha verimli sermaye artırımı ve büyük satın alımlar için fırsat yaratacak. Ayrıca CEO Sam Altman’ın, yapay zeka altyapısına trilyonlarca dolarlık yatırım planlarını da finanse etmesi bekleniyor.

Şirketin yıllık gelirinin 2025 sonuna kadar 20 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak hızlı büyümeye rağmen zararların da arttığı belirtiliyor. Altman, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir canlı yayında, “Sermaye ihtiyacımız göz önüne alındığında, halka arz bizim için en olası yol,” ifadelerini kullandı.



2015’te kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulan OpenAI, birkaç kez yapısal değişiklikten geçti. Son olarak şirket, OpenAI Vakfı’nın OpenAI Group’ta yüzde 26 hisseye sahip olduğu yeni bir modele geçti.

Vakıf, belirli hedeflere ulaşıldığında ek hisse alma hakkına da sahip olacak. Bu düzenleme, vakfı şirketin finansal başarısında önemli bir paydaş haline getirdi.



YATIRIMCILAR İÇİN DEV KAZANÇ POTANSİYELİ

Başarılı bir halka arz, SoftBank, Thrive Capital ve Abu Dabi merkezli MGX gibi yatırımcılar için büyük kazanç anlamına gelecek. Şirketin en büyük destekçisi Microsoft, 13 milyar dolarlık yatırımıyla OpenAI’nin yaklaşık yüzde 27’sine sahip durumda.

Yapay zekaya yönelik yatırım dalgası, halka açık piyasalarda da yükselişi tetikliyor. Bu yılın başlarında yapay zeka bulut şirketi CoreWeave, 23 milyar dolarlık değerlemeyle borsaya girmiş ve hisseleri o tarihten bu yana yaklaşık üç kat artmıştı. Dün itibarıyla Nvidia, 5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle tarihte bu seviyeye ulaşan ilk şirket oldu.