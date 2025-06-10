OpenAI zirveye yükseldi: 6 ayda gelirini 2'ye katladı

OpenAI, ChatGPT aboneliklerinden elde ettiği gelirlerin neredeyse ikiye katlanarak 10 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

2024 sonunda 5,5 milyar dolar olan gelirlerin, 2025’in ilk yarısında bu seviyeye ulaştı.

Kasım 2022’de kullanıma sunulan ChatGPT, kısa sürede küresel çapta hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların gündelik yaşamlarının ve iş süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Şirketin Mart 2025 itibarıyla haftalık aktif kullanıcı sayısı 500 milyona ulaşarak önemli bir dönüm noktasına imza attı.

Farklı abonelik modelleriyle gelir modelini çeşitlendiren OpenAI, bu hızlı yükselişiyle küresel yapay zeka sektöründe sadece teknolojik değil, ekonomik anlamda da lider konuma yerleşti.