OpenAI'dan tarihi adım: Hindistan'a ofis açıyor

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, Hindistan pazarına resmi olarak adım atıyor. Şirket, birkaç ay içinde başkent Yeni Delhi’de ofis açacağını ve yerel ekibini genişletmek üzere işe alımlara başladığını duyurdu.

HİNDİSTAN'DA İLK OFİS

OpenAI’nin şu anda ülkede yalnızca bir çalışanı bulunuyor. Geçen yıl şirkete katılan Pragya Misra, Hindistan’daki kamu politikaları ve ortaklıklardan sorumlu olarak görev yapıyor. Yeni Delhi ofisiyle birlikte şirketin bölgede daha görünür bir varlık kazanması ve sahadaki ekibin büyümesi bekleniyor.

OpenAI, Hindistan hükümetiyle birlikte “IndiaAI Misyonu” kapsamında çalışmayı taahhüt ediyor. 1,2 milyar dolarlık bu program, ülke için büyük ve küçük dil modelleri geliştirilmesini hedefliyor. Teknoloji gücüyle öne çıkan Hindistan, aynı zamanda yapay zekâ alanındaki erken düzenlemelerin şekillendiği önemli bir merkez konumunda.

İKİNCİ BÜYÜK PAZAR

1,4 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan, ChatGPT kullanıcı sayısında ABD’den sonra ikinci sırada geliyor. OpenAI geçtiğimiz günlerde, Hindistan’daki kullanıcıları hedefleyen 5 doların altında aylık abonelik planı başlattı. Şirket, ücretsiz temel plan ve premium seçeneklerini de sunmaya devam ediyor.

