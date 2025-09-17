Oracle, TikTok'u alacak

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırarak bildirdiğine göre, ABD ve Çin'in sonlandırmakta olduğu bir çerçeve anlaşmaya göre, TikTok'un ABD'deki operasyonları Oracle Silver Lake ve Andreessen Horowitz'in de dahil olduğu bir yatırımcı konsorsiyumu tarafından kontrol edilecek.



Habere göre, TikTok'u işletmek üzere yeni bir şirket kurulacak, bu şirkette ABD'li yatırımcılar yaklaşık yüzde 80 hisseye sahip olacak, Çinli hissedarlar ise geri kalana sahip olacak. Şirketin ayrıca, ABD hükümeti tarafından atanacak bir üyenin de bulunduğu, Amerikan ağırlıklı bir yönetim kurulu olacak.



Habere göre, uygulamanın mevcut kullanıcılarından, TikTok'un oluşturduğu ve test ettiği yeni bir uygulamaya geçmeleri istenecek.



Reuters, Temmuz ayında TikTok'un ABD kullanıcıları için, küresel uygulamasından ayrı bir algoritma ve veri sistemi üzerinde çalışması beklenen bağımsız bir uygulama başlatmaya hazırlandığını bildirmişti.



WSJ, Oracle'ın kullanıcı verilerini Teksas'taki tesislerinde işleyeceğini söyledi ve ABD ile Çin'in potansiyel anlaşmanın detayları üzerinde hala çalıştığını ve şartların değişebileceğini ekledi.



