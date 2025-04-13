Ordu'daki balık tezgahlarında kalkan bereketi

Kalkanın sezon ortasında kilogramı 1200 ila 1250 liradan satışa sunulduğunu ifade eden Arslantürk, vatandaşların balığa olan ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi.



Erdal Çamaş da tezgahında en çok kalkana yer verdiğini, hem Ordu hem de il dışından gelen vatandaşların balığa ilgi gösterdiğini belirtti.