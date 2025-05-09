"Orman Benim" kampanyası yeniden başlıyor: 81 ilde eş zamanlı etkinlikler

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklık gibi çevresel tehditlerin artmasıyla birlikte, orman yangınları her geçen yıl daha büyük riskler oluşturuyor. Son 10 yılın verilerine göre Türkiye’deki orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı. Bu nedenle yangınları önlemeye yönelik toplumsal farkındalık ve önleyici tedbirlerin önemi daha da artmış durumda.



KAMPANYA İLE FARKINDALIK AMAÇLANIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Orman Benim” kampanyasıyla, orman yangınlarının önlenmesi için halkın desteğini harekete geçirmeyi hedefliyor.

Kampanya kapsamında, ormanlarda ve orman yollarında biriken yanıcı maddeler temizlenerek, yangın riski azaltılıyor.

2024 yılında 81 ilde yapılan kampanya kapsamında 313 ton çöp toplanmıştı. Bu yıl da benzer bir başarı hedefleniyor.



81 İLDE EŞ ZAMANLI ETKİNLİKLER

9 Mayıs 2025 tarihinde İzmir’de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikler, eş zamanlı olarak 81 ilde de düzenlenecek.

Etkinlikler sırasında orman içi ve kenarlarında temizlik yapılacak, toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılacak.

Orman Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden vatandaşlar, kendi illerindeki etkinlik noktalarına ulaşabiliyor.