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Orman Genel Müdürlüğü, 20 sözleşmeli orman mühendisi alacak

Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 20 sözleşmeli orman mühendisi alınacak.

Orman Genel Müdürlüğü, 20 sözleşmeli orman mühendisi alacak

Tarım ve Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Genel Müdürlüğün taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere "sözlü ve uygulamalı sınavla, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı esas alınmak suretiyle" 20 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar, 29 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde e-Devlet üzerinden (Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresini kullanarak) başvuru yapabilecek.

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