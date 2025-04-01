Orman köylerinde kadınlara yüzde 50 hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 Aile Yılı kapsamında orman köylerindeki ailelere yönelik çeşitli destekler verileceğini açıkladı.



Buna göre orman köylerinde ikamet eden ve bu sene evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlara mikro kredi uygulamasında yüzde 50 hibe verilecek.



70 bin liraya kadar kullanacakları kredilerin yarısı hibe edilecek, geri kalan yarısı da faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde uygulanacak.



Ayrıca süne böceğiyle mücadele eden ve tarlasının kenarına rüzgar perdesi yapmak isteyen çiftçilere ücretsiz fidan sağlanacak.



Orman köyünde yaşayan çiftçilere gelir getirici ve tıbbi aromatik tür fidanları yüzde 80 indirimli olarak verilecek.



Çiftçi kooperatifleri, ürettikleri ürünlerin paketleme, pazarlama, depolama gibi ihtiyaçları için tesis kurmaları konusunda desteklenecek.