ntv.com.tr

Orman köylüsüne yakacak yüzde 70 indirimli verilecek

Orman Kanununda yapılan yeni düzenleme ile orman yakmanın cezası arttırılırken, orman köylüsüne yakacak ve kullanma gayeli kereste yüzde 70 indirimli verilecek.

Orman köylüsüne yakacak yüzde 70 indirimli verilecek
Orman kanunu düzenlemesi yasalaştı: Yangında hayatını kaybedenlere şehitlik statüsü verilecek
Orman kanunu düzenlemesi yasalaştı: Yangında hayatını kaybedenlere şehitlik statüsü verilecek Haberi Görüntüle

6831 sayılı Kanunu’nda yapılan düzenleme ile orman yangınlarına sebebiyet veren, ihmali olan, kasten veya taksirli orman yangınına sebebiyet verenlerin cezaları arttırıldı.

Yapılan değişiklik ile orman köylülerinin gelir seviyeleri attırıldı. Orman Kanunu’ndaki yeni düzenlemeye göre, orman köylüsünün sigortalaşması teşvik edilecek. Orman köylüsünün yakacak odununu veya ev yaparken kullandıkları keresteyi yüzde 70 indirimli alabilecek.

Düzenleme ile ormanlar ile ilgili mülkiyet sorununun önüne geçilmesi hedeflenirken, ormancılıkta dijitalleşmede önemli yenilikler getireceği açıklandı.

Ormanların daha etkin korunmasının sağlanmasının yanında ormanlık alanlardaki rehabilitasyon işlemlerinin yeni düzenleme ile daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...