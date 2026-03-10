Ormanlara bakım yapıldı gençleştirildi. Orman Genel Müdürlüğü maliyet rakamını açıkladı

Orman Genel Müdürlüğü 2025 yılı faaliyet raporunda 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olduğu tespit edilen orman varlığı, 2023'te 23 milyon 363 bin 71 hektara ulaştığı yer aldı. Geçtiğimiz yıl ise orman varlığı, 23 milyon 375 bin 331 hektara yükseldi.

Orman varlığı ülkenin yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 30'unu kaplıyor. Orman alanının yüzde 94,7'si korular, yüzde 5,3'ü ise "baltalık" olarak tabir edilen kesim amaçlı ağaçlardan meydana geliyor.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Orman yangınlarıyla etkin mücadele amacıyla sivil toplum kuruluşlarına, avcı, çoban ve çiftçilere, öğrencilere, askeri birliklerle yerel itfaiye teşkilatlarına, orman köylülerine ve yangın gönüllülerine yönelik eğitim ve toplantılar düzenlendi.

Orman yangınlarının yayılmasını engellemek için yangın emniyet yol ve şeritlerinin yapımı ve bakımı gerçekleştirildi.

YANGIN ENVANTERİ

Envanterde bulunan 9 helikopter, 14 uçak ve 10 İHA ile kiralanan 81 hava aracı orman yangınlarında etkili şekilde kullanıldı. 4 küçük yangın tanker uçağı geçen yıl envantere girdi.

2025 ORMAN YANGINLARI

2025'te 3 bin 224 orman yangınına müdahale edildi. Söz konusu yangınlar neticesinde 81 bin 473 hektar orman alanı zarar gördü.

ORMANLARIN BAKIMI

Orman alanlarının tamamında gençlik ve sıklık bakımı, budama, koruya tahvil ve kültür bakımları yapıldı. Bu çalışmalar için geçen yıl 1 milyar 204 milyon 550 bin lira harcandı. Ormanların yetiştirilmesi ve devamlılığı için 188 silvikültür planı düzenlendi, 26 bin 952 hektar alanda doğal, 9 bin 149 hektar alanda yapay gençleştirme çalışması tamamlandı. Doğal ve yapay gençleştirme çalışmaları için 1 milyar 15 milyon 583 bin lira harcandı.