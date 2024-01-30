Orta Doğu'da artan gerilim İran para birimine değer kaybettirdi

Amerika Birleşik Devletleri ( ABD) ile İran arasında doğrudan bir askeri çatışma riskinin artması, Orta Doğu ülkesinin ekonomisini sert bir şekilde vurdu, İran'ın para birimi riyal, son aylarda ABD doları karşısında değer kaybediyor.



Orta doğu'da İran destekli milislerin ABD mevzilerine yönelik saldırılarının yoğunlaşması İran ekonomisi üzerinde giderek artan bir baskı oluşturuyor.



Riyal, merkez bankası tarafından resmi olarak tanınmayan serbest piyasada keskin bir devalüasyona uğradı.



Hamas'ın İsrail'e saldırmasından bir gün önce, 6 Ekim'de Tahran serbest piyasasında dolar 498 bin riyal değerindeydi.



İran destekli Husilerin Ürdün'deki ABD askeri üssüne düzenlediği ölümcül saldırıdan bir gün sonra, 29 Ocak öğleden sonra itibarıyla bu oran, son 11 ayın en düşük oranı olan 582 bin 500 riyale ulaştı.



Riyalin birkaç ay içinde yüzde 17'lik değer kaybetmesinin temel nedeninin İran ile ABD arasında yaşanan doğrudan çatışmaların neden olduğu düşünülüyor.



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İran parlamentosunun iki yıl önce onayladığı yasaya göre, serbest piyasada döviz alıp satmak kaçakçılık sayıyor ve cezalandırılıyor.



İran Merkez Bankası ayrıca döviz büroları aracılığıyla halka serbest para satışını yasakladı ayrıca kişisel banka hesaplarından riyal transferini de kısıtladı.



Potansiyel bir savaş korkusu, döviz piyasasından Tahran Borsası'na da sıçradı endeks (TEDPIX) Pazartesi günü öğleden sonra yaklaşık yüzde 1 ve son 40 günde toplamda yüzde 4'ten fazla kayıp yaşadı.



Bu arada İran'daki hükümet yetkilileri, finansal piyasalardaki çalkantının sosyal medyadaki yasa dışı döviz komisyoncularının faaliyetlerinden kaynaklandığını iddia etmeye ve halka işlerin yakında düzeleceğine dair güvence vermeye devam ediyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin