Orta Doğu'da borsalar çakıldı

İsrail ve İran arasındaki savaşın etkileri para piyasalarında da görülmeye başlandı. Sadece dolar, euro, altın, petrol ekseninde değil diğer enstrümanlarda da kayıplar yaşanıyor.



İki ülkenin karşılıklı savaşa girmesi, bölge dinamiklerinin tamamen bozulması, petrol sevkiyatına ilişkin olarak İran'ın elinde tuttuğu Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimali gibi birçok etken piyasaları ağır yaralamıştı.



Bugün ise hafta sonu tatilinden dönen Orta Doğu borsalarında gerileme yaşandı.



İsrail TA 125 endeksi yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Tadawul endeksi yüzde 3, Mısır borsası yüzde 6, Kuveyt borsası yüzde 3.5, Katar borsası da yüzde 4'e yakın düştü.

ŞEKEL DÜŞTÜ, PETROL FIRLADI

Son satış dalgası, İsrail ve İran'ın üçüncü gün de birbirlerinin topraklarına saldırmaya devam etmesiyle yaşandı. Çatışmaların patlak verdiği Cuma günü şekel son 11 ayın en büyük düşüşünü yaşarken, petrol fiyatları yüzde 7 arttı. Kötüleşen çatışma aynı zamanda finans piyasalarında şok dalgaları yaratarak altın ve dolar gibi geleneksel limanlara hücumu körükledi.