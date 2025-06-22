Orta Doğu'da borsalar düşüyor

Kuveyt ve Umman borsaları, petrol arzındaki kesintileri ve Tahran'ın olası misillemesini göz önünde bulunduran hisse senedi yatırımcılarının ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına verdiği tepkinin erken bir göstergesi olarak Pazar günü marjinal bir düşüşle açıldı.



Ancak, bazı Orta Doğu hisse senetleri yüksek petrol fiyatlarından faydalanabildiğinden, tepki altta yatan duyarlılığı hemen yansıtmayabiliyor.



Boursa Kuwait Premier Market Endeksi Dubai saatiyle 10:06 itibariyle %0,4 düşerken, Muscat'taki MSX30 Endeksi %0,2 geriledi.



Küresel yatırımcılar, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef alarak bölgesel bir çatışmayı tırmandırmasının ardından piyasa türbülansına ve sığınak varlıklara yönelmeye hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre onayı olmaksızın yaptığı bu hamle, karar vermek için iki hafta bekleyeceğini belirtmesinin ardından şok etkisi yarattı. Para yöneticileri şimdi, petrol ve doğal gaz için kilit bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nı kapatıp kapatmayacağı ve bölgedeki ABD varlıklarına saldırıp saldırmayacağı da dahil olmak üzere İran'ın tepkisini izliyor.



Dubai'deki Tellimer'de stratejist olan Hasnain Malik, “Kısa vadede ham petrol gibi piyasalar, İran'ın misilleme yapıp savaşı petrol arzını etkileyecek şekilde genişletip genişletmeyeceğine ya da geri adım atıp nükleer programı konusunda taviz verip vermeyeceğine bağlı olacak. Bölge için en büyük risk İran'da rejimin çökmesi ve Suriye tarzı bir iç savaşa sürüklenmesidir. ABD'nin müdahalesi bu olasılığı artırabilir." dedi.



İran saldırılara “ebedi sonuçlar” bağlama sözü verdi ve egemenliğini savunmak için tüm seçenekleri saklı tuttuğunu söyledi. Yorumcular ve yetkililer bu yanıtın ne olabileceği konusunda spekülasyonlar yaptılar. İran bölgedeki ABD üslerine ya da İsrail'in çöl kasabası Dimona yakınlarındaki nükleer araştırma merkezine saldırabilir ya da kendi nükleer programını tırmandırabilir.



Geçtiğimiz iki hafta boyunca yatırımcılar, çatışmanın bölgesel kalacağı ve ABD'yi kapsamayacağı beklentisiyle sürekli bir umut ışığı görmeye çalışmış olsalar da bu iyimserlik şimdi yalanlanmış durumda. Trump da saldırıların sona erdiğine dair bir işaret vermedi. İran'ın misilleme yapması halinde daha da büyük güç kullanacağı tehdidinde bulundu.