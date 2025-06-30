Orta Doğu'da düşen tansiyon petrolü geriletti

OPEC+, önümüzdeki ay yapılacak toplantıda üretim artışlarını uzatmayı değerlendirmeye hazırlanırken, Suudi Arabistan pazar payını telafi etme çabalarına öncülük edecek.



WTI ham petrol vadeli işlemleri, Orta Doğu'daki gerginliğin azalmasıyla birlikte iki yıldan uzun süredir en keskin haftalık düşüşünü kaydettikten sonra Pazartesi günü varil başına yaklaşık 65,1 dolara düştü. Ham petrol fiyatları geçen hafta yüzde 11'in üzerinde düştü ve İsrail-İran ateşkesi devam ederken Mart 2023'ten bu yana en kötü haftalık performansı kaydetti ve bölgeden ham petrol akışını bozabilecek daha geniş bir çatışma korkusunu hafifletti.



Ancak İran, ABD'nin İsrail ile arabuluculuk ettiği ateşkesin devam edeceğinden şüphe ediyor ve saldırılar yeniden başlarsa misilleme yapılacağı konusunda uyarıyor. Bu arada ABD Başkanı Donald Donald Trump, "barışçıl olabilirlerse" İran'a yönelik yaptırımların nihai olarak hafifletilmesini destekleyebileceğini ima etti.

TİCARET SAVAŞLARI TAKİP EDİLİYOR



Fiyatları daha da olumsuz etkileyen raporlar, OPEC+'ın Temmuz ayında planlanan benzer bir artışın ardından Ağustos ayında üretimi günlük 411.000 varil artırmaya hazırlandığını gösteriyor. Piyasalar ayrıca, Trump yönetiminin ticaret anlaşmalarını sonuçlandırmak için belirlediği 9 Temmuz son tarihi yaklaşırken ticaret gelişmelerini yakından takip ediyor.



OPEC+'nın üretimi artırmaya devam etmeyi değerledirmesinin etkisiyle petrol fiyatları düşerken Ağustos vadeli Brent'in varili 12 cent düşüşle 67,65 dolarda. Batı Teksas petrolü 33 cent düşüşlme 65,19 dolar civarında işlem görüyor.



