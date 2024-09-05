Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte ekonominin yeni hedefleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide 2025-2027 dönemini içeren yeni Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.



Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren güncellenmiş OVP ile ekonomide gelecek 3 yılın rotası çizildi.

Orta Vadeli Program'ın amacı enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması, gelirin toplumun tüm kesimlerine adil dağıtılması olarak belirlendi.



BÜYÜMEYE AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON



2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'e düşürüldü.



2025 yılının büyüme hedefi yüzde 5 olarak belirlendi. 2026 ve 2027 yıllarında büyüme oranlarının sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 5'e çıkması öngörüldü.



Kişi başına milli gelirin 2024'te 15 bin 551 dolar, 2025'te 17 bin 28 dolar, 2026'da 18 bin 990 dolar ve 2027'de 20 bin 420 dolar olması hedeflendi.



İŞSİZLİK ORANI DÜŞECEK



İşsizlik oranı beklentisi 2024 yılı için yüzde 10,3'ten yüzde 9,3'e indirildi. 2025 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,9'dan yüzde 9,6'ya revize edildi.



2026 yılında işsizliğin yüzde 9,2'ye, 2027 yılında yüzde 8,8'e gerilemesi öngörüldü.



OVP dönemi boyunca 2,3 milyon ilave istihdam oluşturulması hedeflendi.



ENFLASYONDA GÜNCELLEME



2024 yılı için enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseltildi.

Gelecek yılın (2025) enflasyon tahmini yüzde 15,2'den yüzde 17,5'e çıkarıldı.

Enflasyonun 2026'da yüzde 9,7 ile tek haneli seviyelere inmesi öngörüldü (Önceki yüzde 8,5). 2027 yılı enflasyon hedefi yüzde 7 olarak belirlendi.



CARİ AÇIKTA İYİLEŞME BEKLENTİSİ



Cari açığın 2024 sonunda yüzde 1,7'ye düşmesi öngörüldü. Cari açığın 2025'te yüzde 2 seviyesine gerileyeceği tahmin edildi.



İhracatın 2024'te 264 milyar dolara yükselmesi, ithalatın 345 milyar dolara düşmesinin beklendiği açıklandı.

Böylece cari açık 2024'te 22 milyar dolar, 2025'te 28.6 milyar dolar olacak.



BÜTÇE AÇIĞINDA POZİTİF BEKLENTİ



2024 yılı bütçe açığının bu yıl bütçede öngörülen yüzde 6,4 hedefin oldukça altında olan yüzde 4,9 olarak gelmesi öngörüldü.

Bütçe açığı 2025 yılında yüzde 3,1; 2027 yılında yüzde 2,5 hesaplandı.



Bu yıl turizm gelirinin 59,6 milyar dolar olması tahmin edildi.



KUR HEDEFİ VAR MI? (OVP'DE DOLAR/TL TAHMİNİ)



OVP'de yer alan GSYH tahminlerden hesaplanan yıllık ortalama Dolar/TL kuru 2024 için 33,2, 2025 için 42, 2026 için 44,4, 2027 için 46,9 oldu.

Orta Vadeli Program sunumunun ardından soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kur hedefi ile ilgili bir soruya, "Bizim dalgalı kur rejimimiz var, ne bir kur tahminimiz var ne bir kur hedefimiz var, ne de böyle bir irademiz söz konusu." dedi.



Cevdet Yılmaz, "Kuru belirleyecek olan piyasadaki arz ve talep şartlarıdır. OVP'de yıl sonu kuru için bu yılın sonuna kadar piyasa aktörlerinin beklentileri neyse onu esas alıyoruz. Kur için 2025 ve sonrası için ise Türk Lirası'nın ne değer kazanacağını, ne kaybedeceğini varsayarak hesap yapıyoruz." şeklinde konuştu.