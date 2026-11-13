Ortadoğu ihracatı petrolü baskılıyor: İkinci haftalık düşüş yolda

ABD Başkanı Donald Trump 'ın ABD'nin artık İran'la bir anlaşmaya ihtiyacı olmadığını söylemesi ve savaşın diplomatik bir çözüme kavuşturulması umutlarını azaltmasının ardından, WTI ham petrol fiyatları varil başına 88 doların, Brent petrol ise 94 doların üzerinde seyretti.

Trump ayrıca Başkan Yardımcısı JD Vance'e Tahran'la müzakerelerden ziyade iç meselelere öncelik vermesi talimatını verdi. Bu arada İran, doğrudan barış görüşmelerinin yapılabilmesi için Washington'ın ülkeye uyguladığı deniz ablukasını ve yaptırımları kaldırması gerektiği yönündeki tutumunu korudu. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rezai, Tahran'ın zenginleştirilmiş nükleer malzemelerini ülkeden çıkarma niyetinde olmadığını da vurguladı.

Bu gelişmelere rağmen, Ortadoğu ham petrol ihracatının toparlanmaya devam etmesiyle petrol fiyatları üst üste ikinci haftalık düşüşe doğru ilerliyor. ABD ara seçimlerinde Demokratların zaferi de çatışmanın daha hızlı çözülmesi umutlarını destekledi.