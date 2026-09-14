Ortadoğu'da enerji akışı kesildi. Suudi Arabistan kararı piyasaları vurdu

Brent petrol , geçen hafta yüzde 9'dan fazla yükseldikten sonra, Suudi Arabistan'ın insansız hava aracı saldırılarının ardından önemli bir petrol boru hattını kapatmasıyla, 4 ayın en yüksek seviyesi olan varil başına 108 dolar a doğru yükseldi.

Bu saldırılar, Hürmüz Boğazı'nı bypass etmek için kullanılan önemli bir güzergahı aksattı. Suudi Arabistan , Perşembe günkü saldırıların ardından önlem olarak Doğu-Batı boru hattındaki operasyonları askıya aldı ve boru hattının ne zaman yeniden faaliyete geçeceğine dair henüz bir işaret yok.

Bu arada, Umman Dışişleri Bakanı Badr Albusaidi, İran ile birkaç Körfez ülkesi arasında Hürmüz üzerinden geçici bir nakliye koridoru kurulmasına ilişkin görüşmelerin ertelendiğini söyledi.

Haberlere göre Suudi Arabistan'ın bu öneriyle ilgili endişeleri vardı, Bahreyn ise katılmayacağını belirtti. Doğu-Batı boru hattının kapatılması, ABD ve İran'ın Hürmüz'ün kontrolü konusunda çıkmazda kalmasıyla birlikte, Orta Doğu'da enerji akışının sürdürülmesindeki önemini vurguladı.

Boru hattı, Suudi Arabistan üzerinden Kızıldeniz limanlarına petrol taşıyor ve günlük yaklaşık 7 milyon varil kapasiteye sahip.