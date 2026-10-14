Ortadoğu'da kriz büyüyor. Petrol fiyatlarında son durum

WTI ham petrol fiyatları varil başına 95 dolara, Brent petrol ise 106 dolara doğru yükselerek, Suudi Arabistan ile İran destekli Husi isyancılar arasındaki tırmanan çatışmaların Ortadoğu 'daki arz kesintilerine ilişkin endişeleri artırmasıyla birlikte, art arda beşinci seansında da yükselişini sürdürdü.

Dün Yemen'deki Husi militanları, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Dhahran'da bulunan Saudi Aramco'nun genel merkezine füze saldırısı düzenleyerek kompleksin bir bölümünde yangına neden oldu. İsyancılar ayrıca hafta sonu Riyad'ın ana havaalanını da hedef alırken, Suudi liderliğindeki koalisyon Yemen'de isyancıların kontrolündeki toprakları geri almak için bir operasyon başlattı.

Bu arada, Tahran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı, ancak ABD stratejik su yolundan 19 milyon varilden fazla ham petrolün geçişine yardımcı olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile yaptığı dizel ihracat anlaşmasını savunarak, ek arzın küresel pazara gireceğini ve yüksek fiyatları düşürmeye yardımcı olacağını belirtti.