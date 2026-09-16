Ortadoğu'da vanalar kapandı. Libya ve Suudi Arabistan’da arz aksaması

Brent petrol ü teknik bir düzeltmeyle varil başına 108 dolara doğru geriledi, ancak Ortaoğu'daki artan arz aksamaları nedeniyle dört ayın en yüksek seviyelerine yakın kaldı.

Suudi Arabistan'ın, insansız hava aracı saldırıları nedeniyle Doğu-Batı boru hattının kapatılmasının ardından bazı sevkiyatları iptal ettiği ve Avrupa müşterilerine Eylül ayı teslimatlarının iptal edildiğini bildirdiği bildirildi.

İran destekli Husi militanlarının bu hafta Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını yenilemesiyle birlikte, Hürmüz Boğazı çevresinde alternatif bir rota sağlayan önemli boru hattındaki operasyonların ne zaman yeniden başlayacağına dair net bir zaman çizelgesi hala yok.

Libya 'da da ulusal petrol şirketi, devam eden protestolar nedeniyle iki petrol sahası ve bir pompa istasyonundaki operasyonları askıya aldı. Ortadoğu 'nun ötesinde, Rusya Kiev'deki benzin istasyonlarına saldırdı, Ukrayna ise ABD Başkanı Trump'ın her iki tarafın da birbirlerinin enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaştığı açıklamasına rağmen bir Rus petrol rafinerisini hedef aldı.