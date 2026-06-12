Ortadoğu'daki gelişmeler petrolü düşürdü

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran 'la barış anlaşmasının bu hafta sonu gibi erken bir tarihte sağlanabileceğini söylemesinin ardından, WTI ham petrolün varil fiyatı 84 dolara doğru düşerek yaklaşık iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 88 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu açıklamalar, Trump'ın planlanan askeri saldırıları ertelemesinin ve ABD'nin İran'ın petrol altyapısını hedef alabileceği uyarısının ardından geldi. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı, her iki tarafça da nihai bir metin onaylanmamış olsa da Tahran'ın anlaşmayı kabul etmesinin muhtemel olduğunu bildirdi. Trump, anlaşmanın Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yeniden açacağını ve İran'ın nükleer silah geliştirmekten vazgeçme taahhütlerini içereceğini söyledi.

Bununla birlikte, petrol akışı tamamen normale dönmeden önce, Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi, atıl durumdaki üretim sahalarının yeniden faaliyete geçirilmesi ve insansız hava aracı ve füze saldırılarıyla hasar gören enerji tesislerinin onarılması da dahil olmak üzere önemli engellerle karşılaşılacağı için, yatırımcılar temkinli davranmaya devam etti.