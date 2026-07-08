Ortadoğu'daki gerilim doları yükseltti

Dolar endeksi, önceki seansta yükseliş gösterdikten sonra 101 seviyesinin üzerinde kaldı. Bu yükseliş, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik son saldırıların ardından İran 'a yönelik yeni hava saldırılarıyla desteklendi ve güvenli liman talebindeki artıştan kaynaklandı.

Son tırmanış, savaşı sona erdirmeyi amaçlayan geçici ABD-İran barış anlaşmasını tehdit etti ve petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon korkularını artırdı ve faiz artırımı olasılığını yükseltti.

Bu arada, yatırımcılar, merkez bankasının Haziran ayı politika toplantısında daha şahin bir ton benimsemesinin ardından, politika görünümüne ilişkin ek ipuçları için Fed'in Haziran ayı toplantısının tutanaklarını bekliyordu. Piyasalar şu anda Eylül ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 50 olarak fiyatlıyor; bu oran bir gün önce yaklaşık yüzde 46 idi.

Öte yandan, Salı günü açıklanan veriler, ABD ticaret açığının Mayıs ayında 77,6 milyar dolara yükseldiğini ve Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösterdi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 46,8365 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,8258 lira, en yüksek de 46,8715 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 46,8538 liradan işlem geçiyor.